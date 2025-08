Jiboia é resgatada de dentro de painel de veículo em Belém

Uma jiboia - de mais de dois metros - foi resgatada de dentro do painel de um carro na manhã desta segunda-feira (04), no distrito de Icoaraci, em Belém. O animal foi encontrado por mecânicos e pelo proprietário do veículo. O resgate, que contou com especialistas do Centro Amazônico de Herpetologia, durou cerca de três horas.

O proprietário do veículo havia visitado um sítio no sábado (02), em Benevides, e deixou as janelas do veículo abertas. No dia seguinte, o dono do carro notou que o ar-condicionado não estava mais funcionando e na manhã desta segunda-feira (04) levou o carro até uma oficina em Icoaraci. Quando os mecânicos abriram o painel encontraram a jiboia.

População deve ligar para o 190 e solicitar resgate de animais silvestres

De acordo com biólogo Breno Almeida, diretor Centro Amazônico de Herpetologia, que foi resgatar a cobra, o animal estava saudável e foi entregue ao Batalhão de Polícia Ambiental para ser posteriormente solto na natureza.

"Quando a população entrar em contato com animais silvestres deve ligar para o CIOP 190 e solicitar o resgate. Infelizmente, com o avanço da urbanização, o encontro com esses animais tem sido mais frequente em nossas cidades", destacou o biólogo. A situação chamou a atenção até de Almeida, especialista no contato com esses animais. "Nunca tinha visto uma situação dessa. Um bicho tão grande se enfiar no painel de um carro", confessou.