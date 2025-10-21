Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Sucuri é filmada de 'barriga cheia' após engolir capivara em rio de águas cristalinas

Essa espécie pode chegar a sete metros de comprimento e pesar mais de 100 kg

Victoria Rodrigues
fonte

As imagens foram gravadas pelo fotógrafo subaquático Pedro Boyka, em Mato Grosso do Sul. (Foto: Reprodução/ Instagram | @pedro_boyka)

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra uma sucuri após engolir uma capivara na manhã da última segunda-feira (20), no Rio Prata, conhecido pelas suas águas claras com belezas cristalinas. O local onde a cobra foi registrada fica na região da Serra da Bodoquena, entre os municípios de Bonito e Jardim, no Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao G1, o fotógrafo subaquático Pedro Boyka, responsável pelas imagens, revelou que costuma trabalhar na região e que, por esse motivo, pôde colecionar muitas experiências com o réptil. “Já tive contato várias vezes com as sucuris, é um animal lindo! [Nesse dia] Ela tinha predado uma capivara!”, explicou.

Além disso, o fotógrafo também revelou que trabalhar em um ponto turístico como o do Rio Prata possibilita momentos diferentes como esse. “Sempre é bacana ver esses animais, especialmente quando é em um momento de alimentação. É impressionante ver o quão grande é a capacidade predatória desse animal”, disse.

Cobras Sucuris

As sucuris são geralmente conhecidas pelos seus tamanhos que podem chegar a mais de sete metros de comprimento e a pesagem até 100 kg. Essa espécie de serpente é considerada semiaquática, porque as sucuris são encontradas sempre em rios, pântanos e, principalmente, nas áreas alagadas da América do Sul, onde costumam ficar a maior parte do tempo para capturar suas presas e se reproduzir no ambiente.

Confira algumas características das sucuris:

  • As sucuris estão entre as maiores serpentes do mundo;
  • São répteis muito ágeis dentro das águas;
  • Se locomovem lentamente pela terra;
  • São animais carnívoros, podendo comer outras espécies maior que elas;
  • Matam suas presas por meio do sufocamento e depois engolem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

cobra

sucuri

capivara

águas cristalinas

réptil
Brasil
