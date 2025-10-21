Sucuri é filmada de 'barriga cheia' após engolir capivara em rio de águas cristalinas

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra uma sucuri após engolir uma capivara na manhã da última segunda-feira (20), no Rio Prata, conhecido pelas suas águas claras com belezas cristalinas. O local onde a cobra foi registrada fica na região da Serra da Bodoquena, entre os municípios de Bonito e Jardim, no Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao G1, o fotógrafo subaquático Pedro Boyka, responsável pelas imagens, revelou que costuma trabalhar na região e que, por esse motivo, pôde colecionar muitas experiências com o réptil. “Já tive contato várias vezes com as sucuris, é um animal lindo! [Nesse dia] Ela tinha predado uma capivara!”, explicou.

Além disso, o fotógrafo também revelou que trabalhar em um ponto turístico como o do Rio Prata possibilita momentos diferentes como esse. “Sempre é bacana ver esses animais, especialmente quando é em um momento de alimentação. É impressionante ver o quão grande é a capacidade predatória desse animal”, disse.

VEJA MAIS

Cobras Sucuris

As sucuris são geralmente conhecidas pelos seus tamanhos que podem chegar a mais de sete metros de comprimento e a pesagem até 100 kg. Essa espécie de serpente é considerada semiaquática, porque as sucuris são encontradas sempre em rios, pântanos e, principalmente, nas áreas alagadas da América do Sul, onde costumam ficar a maior parte do tempo para capturar suas presas e se reproduzir no ambiente.

Confira algumas características das sucuris:

As sucuris estão entre as maiores serpentes do mundo;

São répteis muito ágeis dentro das águas;

Se locomovem lentamente pela terra;

São animais carnívoros, podendo comer outras espécies maior que elas;

Matam suas presas por meio do sufocamento e depois engolem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)