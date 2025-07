Belém: sucuri de cerca de 3 metros de comprimento é encontrada dentro de casa no bairro do Jurunas

Uma sucuri de cerca de três metros de comprimento foi encontrada dentro de uma casa no bairro do Jurunas, em Belém, na noite de quinta-feira (24/7). O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar, foi acionado ao caso e realizou o resgate do animal.

Assim que a guarnição do BPA chegou ao local e encontrou a cobra, viu que ela estava em bom estado de saúde. De acordo com o Batalhão, a equipe realizou o resgate seguro do animal, que posteriormente foi devolvido à natureza em área adequada ao seu habitat, respeitando as condições necessárias para seu desenvolvimento e bem-estar.

Um vídeo mostra o trabalho dos militares. Pelas imagens, é possível ver a cobra do lado de um vaso de planta. “Eu não sabia que era tão grande assim”, diz um homem ao fundo da gravação. Após isso, os militares conseguem capturar a sucuri.

Uma das suspeitas das autoridades é de que a cobra possa ter aparecido de algum canal próximo, por conta do período chuvoso. O Batalhão de Polícia Ambiental reforçou que, ao se deparar com animais silvestres como serpentes, jacarés, capivaras, mucuras, entre outros, a população deve acionar imediatamente o número 190. Uma equipe especializada e devidamente capacitada será encaminhada para realizar o resgate de forma segura, tanto para o animal quanto para as pessoas envolvidas.

Além disso, o BPA informou que maltratar animais silvestres é crime ambiental, conforme prevê a legislação brasileira.