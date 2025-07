Esquema de fraude previdenciária no Pará é desarticulado pela PF

Um esquema de fraudes contra a Previdência Social do Pará, foi desarticulado nesta terça-feira (15), pela Polícia Federal, em Belém. A operação “Destinatário” teve início no período da manhã, com o objetivo de cumprir mandatos de busca e apreensão em endereços relacionados a um dos investigados, em busca de apreender documentos, mídias e outros itens que comprovam a prática criminosa.

Esquema de fraude é desarticulado pela PF (Foto: Polícia Federal)

A operação apura o uso indevido de senhas de servidores públicos do INSS em reativações e transferências bancárias para contas de terceiros. A transferência realizada de forma ilegal, resultou no direcionamento do dinheiro para o grupo responsável pelo esquema de fraude, alvo de investigação da PF.

As ações investigativas prosseguem para a identificação de todos os envolvidos no esquema e na estrutura do grupo criminoso. Os autores poderão responder pelos delitos de estelionato avançado e organização criminosa.