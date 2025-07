VÍDEO: influenciador denuncia golpe com falsos motoristas de aplicativo em Belém; entenda

O influenciador paraense Ediel Sousa usou as redes sociais para denunciar uma suposta nova modalidade de golpe praticada por falsos motoristas de aplicativo em Belém. Em um vídeo publicado no TikTok, que viralizou, o criador de conteúdo alerta jovens e frequentadores de festas sobre os riscos de aceitar corridas fora do aplicativo, especialmente durante a madrugada.

"A alerta de quadrilha aqui em Belém não é quadrilha junina, é quadrilha de assalto mesmo", disse Ediel no vídeo.

Segundo ele, os golpistas costumam agir na porta de festas e shows, principalmente à noite, quando a demanda por corridas está alta ou há demora na aceitação por motoristas cadastrados. Vestindo camisas com logos da 99 ou Uber, eles se passam por motoristas legítimos e oferecem "corridas por fora", ou seja, sem o uso dos aplicativos, negociando o valor diretamente com o passageiro.

O golpe, conforme relatado por Ediel, acontece no meio do trajeto: "No caminho ele vai fazer uma outra rota, vai vir uma outra moto e vai te assaltar. Vai fazer uma encenação'ali, vai assaltar e levar tuas coisas". Ele conta ainda que um amigo pessoal foi vítima do golpe, e que, após relatar o ocorrido, descobriu que outras pessoas passaram por situações semelhantes.

O influenciador finalizou o vídeo pedindo para que as pessoas compartilhem o alerta e tomem cuidados extras ao circular de madrugada em Belém. “Infelizmente, por conta desses criminosos, os trabalhadores acabam se queimando, né? A gente fica com medo de pegar esses outros mototáxis, mas é isso, gente. Fica o alerta, compartilhem esse vídeo, tá bom? E cuidado!”, disse.

Golpe usa corrida fora do aplicativo

A prática de realizar corridas fora do aplicativo é considerada ilegal e desaconselhada pelas próprias plataformas, como destaca a Uber em seu site oficial.

"Para maior segurança nas viagens, embarques organizados fora do app são proibidos. A lei proíbe a solicitação de viagens na rua durante o uso dos apps da Uber. Por isso, recomendamos que você nunca solicite nem aceite pagamentos fora do sistema da Uber. Os usuários não devem solicitar viagens fora do sistema da Uber", afirma a empresa.

Como se proteger de golpes em apps de transporte?

A denúncia feita por Ediel reforça a importância de usar apenas corridas solicitadas dentro dos aplicativos oficiais, que possuem rastreamento por GPS, botões de emergência e sistemas de avaliação dos motoristas.

Veja algumas dicas para evitar golpes:

Solicite corridas apenas pelo app oficial (Uber, 99, etc.);

Confirme se o motorista, veículo e placa coincidem com as informações do aplicativo;

Não aceite corridas por fora, mesmo que o preço pareça mais baixo ou o tempo de espera seja longo;

Verifique se o capacete está em boas condições e com viseira fechada, em corridas de moto.