Falso motorista de aplicativo dá golpe de quase R$ 11 mil e vai preso no RJ

Um falso motorista de aplicativo foi preso no Rio de Janeiro por aplicar golpe de quase R$ 11 mil em família equatoriana. Identificado como Gustavo Vieira Ferreira de Oliveira, o suspeito abordou os turistas nessa sexta-feira (2). Segundo a Polícia Civil, o homem possui uma extensa ficha criminal.

VEJA MAIS

O suspeito falou à família equatoriana que trabalhava para um aplicativo. Os turistas estavam saindo do Cristo Redentor, no Cosme Velho, rumo ao Parque Lage, no Jardim Botânico. O valor acertado para a viagem de oito quilômetros foi R$ 20.

As vítimas afirmam que, ao chegaram no local, o falso motorista não aceitou o pagamento em espécie e insistiu para que fosse feito por cartão de crédito. A família cedeu e o suspeito passou três vezes diferentes cartões, alegando que a compra não havia sido aprovada. Ao checarem as contas, os turistas notaram o débito total de US$ 1.885,21 (R$ 10.766,43, na cotação atual).

Um dos membros da família conseguiu fotografar o carro do suspeito e foi até a Polícia Militar (Reprodução)

Quando a família notou a ação do estelionatário, um dos integrantes fotografou o carro do suspeito e foi até a Polícia Militar para denunciar. Conduzidos à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), os visitantes souberam que o suspeito já tinha sido preso pela PM do estado.

Gustavo foi reconhecido pelas vítimas. A Polícia Civil afirma que o suspeito possui ficha por estelionato, furto a turistas e associação criminosa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)