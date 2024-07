VÍDEO: Homem é assaltado por motoqueiro armado durante treino em academia de crossfit

Um homem foi assaltado enquanto treinava em uma academia de crossfit, na noite de quarta-feira (24), na zona norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 22h20, na Rua Borda do Mato, no bairro Grajaú, e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram a vítima sentada em uma bicicleta, mexendo no celular, quando é abordada por dois homens usando capacetes. Um dos assaltantes, que usava um capacete vermelho, estava armado e exigiu que a vítima entregasse o celular e a chave da moto. "Qual a senha, desgraçado?", gritou o bandido durante a ação.

O outro criminoso, com capuz preto e segurando um capacete branco em uma das mãos, entrou no local e vasculhou a recepção do box, pegando pertences e objetos no balcão. A abordagem durou cerca de um minuto, e um dos assaltantes mandou a vítima deitar no chão. Ele também perguntou se havia outras pessoas na academia, mas a vítima disse estar sozinha.

Às 22h21, os criminosos deixaram o local, levando os itens roubados. A vítima ficou visivelmente abalada, mas não sofreu ferimentos físicos. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para identificar os envolvidos no crime.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)