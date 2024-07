VÍDEO: Homem fica pendurado em janela de carro em movimento após tentativa de assalto

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (25) mostra um homem pendurado na janela de um carro em movimento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o homem tentou roubar o celular do motorista em um sinal de trânsito, mas acabou preso e arrastado pelo veículo.

Nas imagens, é possível ver o carro em movimento sem outros veículos próximos, enquanto um homem se segura com força na janela do lado do motorista. Em um determinado momento, em uma tentativa desesperada de se manter preso, o homem chega a levantar a perna e apoiá-la no retrovisor. Ele também encosta um dos pés no chão rapidamente, em um reflexo de sobrevivência.

Testemunhas que presenciaram a cena relataram que o homem teria tentado roubar o celular do motorista enquanto o veículo estava parado em um sinal, que estava fechado, na Avenida Salvador Allende.

No entanto, o motorista acelerou e ele acabou se agarrando à janela do carro e sendo arrastado por vários metros. O vídeo não mostra o momento em que o homem se solta do veículo ou se foi deixado em algum lugar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)