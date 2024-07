VÍDEO: Homem é flagrado furtando pneu de carro no bairro do Marco, em Belém

Um novo caso de furto tem preocupado os moradores do bairro do Marco, em Belém. Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas pela página Curió News, registraram o momento em que um homem roubou um pneu de um carro na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 4h da manhã, na Passagem Lauro Malcher.

No vídeo, o criminoso aparece utilizando uma chave de roda para retirar o pneu, além pegar objetos como baldes e tijolos para levantar o veículo e facilitar a ação. O homem escolhe ruas desertas e age durante a madrugada, quando o movimento é menor.

VEJA MAIS

Segundo a Curió News, além da rua onde o crime foi flagrado pelas câmeras, o mesmo indivíduo estaria furtando pneus de outros veículos na Travessa Enéias Pinheiro, Passagem Simeão e outras vias no perímetro entre a Avenida Perimetral e a João Paulo II.

Após a divulgação das imagens, outra pessoa entrou em contato com a página para relatar uma tentativa de furto na mesma madrugada, na Passagem Ana Deusa, próximo à Avenida Almirante Barroso. Segundo o relato, o ladrão estava retirando as rodas do veículo quando uma vizinha ouviu um barulho e assustou os criminosos, interrompendo a ação dos criminosos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)