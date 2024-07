Ladrão para carro furtado para fazer cocô e é preso pela PM

Na manhã desta terça-feira (23.07), um homem de 31 anos foi preso literalmente com as calças “arriadas”, um dia após furtar um carro no Distrito Federal. O ladrão foi traído pelo próprio intestino. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele foi flagrado ao estacionar o veículo furtado em uma via do DF para fazer cocô.

VEJA MAIS

O carro em questão foi furtado em Ceilândia, na segunda-feira (22/7). O dono do veículo, uma Fiorino, havia deixado a chave na ignição ao descer rapidamente do carro, momento em que o ladrão aproveitou a oportunidade: viu a chave, entrou e saiu dirigindo.

O homem foi localizado na manhã desta terça-feira (23/7). Conforme, ainda, a PMDF, policiais do 13º Batalhão avistaram o veículo na direção contrária, parado fora da via. O ladrão estava “fazendo suas necessidades fisiológicas” no compartimento de carga do carro quando foi surpreendido pelos policiais.

O suspeito de ter cometido o furto negou o crime ao ser abordado. O proprietário foi comunicado e compareceu à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde o veículo e o condutor foram encaminhados para os procedimentos legais.