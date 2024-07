Homem é feito refém por dupla armada no bairro do Marco em Belém

Homem é feito refém por dupla armada na noite desta terça-feira (23/07), na Avenida João Paulo II, entre a travessa Curuzu e a travessa do Chaco, no bairro do Marco, em Belém.

Conforme as informações da Polícia Militar, os dois suspeitos estavam em uma motocicleta e tentavam assaltar o condutor de um veículo, quando a vítima acionou a PM. Após uma perseguição, um pedestre foi pego e ficou sob a mira de uma arma de fogo.

VEJA MAIS

Segundo a PM, tudo teve início quando os dois suspeitos roubaram uma motocicleta, por volta de 18h30, na esquina da travessa Barão do Triunfo com a Perimetral, no bairro do Marco. A PM relatou que a dupla teria perseguido um carro particular, também na intenção de cometer outro assalto. No entanto, o condutor do veículo percebeu que era seguido pela dupla, acionou a polícia e tentou fugir. Uma viatura da PM iniciou a perseguição aos dois suspeitos até a avenida João Paulo.

A dupla desceu da moto e correu para a calçada, por volta de 19h15. Um dos suspeitos fez um disparo contra a viatura e foi alvejado quando os militares revidaram. Ele ficou caído no canteiro central da via. O outro correu e pegou um senhor que caminhava pela calçada como refém.

“As guarnições do 1º Batalhão, bem posicionadas, frustraram essa tentativa de assalto ao veículo. Na fuga, eles fizeram esse transeunte de refém. Fizemos o cerco, isolamos toda a área e conseguimos controlar a situação. Tivemos o apoio do Comando de Missões Especiais da Rotam e também do Corpo de Bombeiros. Com o gerenciamento da crise, conseguimos manter tanto a vítima quanto o suspeito calmos e tranquilos para seguir o protocolo de segurança. Finalizamos a ocorrência, fizemos a rendição e a prisão do suspeito. O outro foi levado para uma unidade hospitalar e deve ser levado para a delegacia após receber alta”, declarou o Capitão Emílio, da PM.

Uma ambulância dos Bombeiros socorreu a vítima, que não estava ferida, e encaminhou o suspeito baleado para um hospital. O suspeito ainda estava consciente quando foi socorrido. O outro suspeito foi encaminhado para a Delegacia. Com ele, os policiais militares apreenderam uma arma de fogo, com quatro munições intactas e uma deflagrada, além de um relógio. O proprietário da motocicleta roubada, que estava sendo usada pela dupla, esteve no local e relatou aos agentes que foi abordado pelos suspeitos quando saía da casa da namorada. Ele também foi encaminhado para a delegacia, para realizar os procedimentos cabíveis e receber a motocicleta de volta.