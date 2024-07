Investigado por homicídio é preso ao tentar fugir da PM no Marajó

Um suspeito investigado pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar após tentar fugir de uma guarnição no bairro Castanheira, em Breves, na Ilha do Marajó. Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu na madrugada de terça-feira (23), quando o suspeito caminhava pela Travessa Interventor Malcher, em atitude suspeita.

De acordo com a PM, o homem tinha um mandado de prisão em aberto. Os agentes faziam ronda pela área e se depararam com o suspeito, que teria se afastar ao avistar a viatura. Quando os agentes se aproximaram, ele correu e tentou entrar em um estabelecimento conhecido como Arena da Darquinha.

Apesar da tentativa de fuga, o suspeito foi alcançado e preso pelos policiais antes de alcançar o estabelecimento. Ao fazer a busca no sistema policial, os agentes constataram que o homem estava na condição de foragido, por conta de um mandado de prisão em aberto. Além disso, ele estava sendo investigado por participação em vários assassinatos na região. Após ser preso, o suspeito foi levado para a Superintendência da Polícia Civil de Breves, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.