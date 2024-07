Consulado da França não recebeu informações sobre assalto a turista francês em Belém

O Consulado Honorário da França em Belém não recebeu nenhuma informação ou pedido de apoio para o turista francês que foi assaltado no bairro da Cremação, na capital paraense, no último domingo (21/07). Como não houve registro da ocorrência e nem identificação da vítima, apesar do turista ter sofrido uma agressão na cabeça, o consulado não foi informado sobre o fato. O cônsul honorário da França em Belém, Sérgio Galvao, também é considerou que o turista possa ser outra nacionalidade, o que não é possível assegurar devido a falta de identidade.

Segundo os órgãos de segurança e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima foi agredida na cabeça e apresentou sangramento intenso. Ele não lembrava o endereço e nem o próprio nome. Autoridades policiais e em saúde prestaram socorro, mas o homem, que não teve identidade divulgada, negou a ajuda. O caso foi confirmado por fontes policiais e pelo Centro Integrado de Operações.

“Quando acontece algum tipo de situação mais grave com algum tipo de ocorrência com um compatriota francês no Estado do Pará, os órgãos de segurança se apressam a entrar em contato com a representação diplomática local. Esse é o procedimento, isso aconteceu diversas vezes, e nós não recebemos nenhum tipo de informação e contato. Pode ser que a pessoa se identificou como francês, mas não apresentou nenhum documento e não disse onde estava hospedada. Acredito que os órgãos de segurança não entraram em contato conosco por isso”, imaginou.

Sérgio Galvao avalia que o turista pode também ser de outra nacionalidade como do Haiti, Bélgica, Canadá, Costa do Marfim, ou de Camarões, nações que também falam francês. Ele informou que a França mantém um Centro de Monitoramento de Crises para acompanhar todas as situações com cidadãos franceses, que se encontram em situação de risco pelo mundo. A central também entra em contato com as embaixadas ou consulados para acompanharem os casos. Nem o centro de monitoramento, ou a Embaixada da França, localizada em Brasília, entraram em contato para falar sobre o assalto.

Galvao reforçou as recomendações para os cidadãos franceses em caso de alguma necessidade. “As recomendações são sempre deles terem o contato direto das autoridades diplomáticas do país e em particular dos consulados, que são representações locais. No Estado do Pará, nunca tivemos nenhum tipo de problema, as autoridades de segurança sempre nos acionaram de forma célere, rapidamente. Já tivemos alguns casos envolvendo cidadãos franceses, que fomos acionados e acompanhamos sem problema nenhum”, destacou.

No site da Embaixada da França no Brasil, os interessados podem ter acesso aos endereços, emails e contatos dos consulados franceses pelo país. Em caso de emergência, o contato disponível para os franceses é (61) 3222-3820 da Embaixada em Brasília. Já o consulado do Pará funciona de terça a quinta-feira, das 9h às 12h, quem quiser entrar em contato pode ligar para o telefone (91) 3116-2073, mandar mensagem para o whatsapp (91) 98839-9660, e há também o email consulat.belem@yahoo.fr.