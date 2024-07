Após tentar fugir apenas de cueca, 'Vida Loka' é preso por roubo e corrupção ativa, no Acará

Policiais civis prenderam, no município do Acará, no nordeste do Pará, um homem suspeito de roubo. Na hora da abordagem, ele fugiu só de cueca, mas foi logo alcançado e preso pelos agentes. A prisão ocorreu na sexta-feira (19), por volta de 16h30.

Por meio do Disque-Denúncia, os policiais foram informados de que um homem conhecido como “Vida Loka”, foragido de Belém, estava escondido no bairro Pantanal, naquele município. Chegando no endereço indicado, os policiais civis se identificaram. Nessa hora, um homem vestido apenas de cueca fugiu por trás da casa, mas foi alcançado na rua ao lado.

Como não portava documentos, e as características físicas eram condizentes com a denúncia, ele foi conduzido à delegacia para ser qualificado. Mas, na unidade policial, tentou enganar os policiais, dizendo que seu nome era outro. Mas os agentes descobriram seu nome verdadeiro - Eliezer Monteiro Soares - e verificaram que havia, contra ele, mandado de prisão em aberto, além “de vasta ficha criminal”.

Ainda segundo a Polícia Civil, Eliezer ainda tentou oferecer vantagem indevida aos policiais. E foi registrado, em vídeo, o momento desse flagrante de corrupção ativa. Ele vai responder processo por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção ativa, ficando à disposição da Justiça.