Três pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas no Acará

Três pessoas foram presas em flagrante no município do Acará, no nordeste do Pará, suspeitas de tráfico de drogas. A captura aconteceu durante a deflagração da operação "Limpeza", nesta sexta-feira (24/05), que culminou em ações em diferentes áreas da cidade. Além das prisões, também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão.

“O objetivo da operação foi dar cumprimento aos mandados de busca expedidos pela Juíza de Acará, no âmbito da investigação pelo crime de tráfico de drogas. Ao todo, foram seis meses de levantamento de informações e execução de diligências, que resultaram na forte repreensão que fizemos hoje contra esse tipo de crime", pontuou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Prisões

O primeiro suspeito foi encontrado em posse de 192 porções de substância semelhante a óxi. Segundo a Polícia Civil, elas estavam escondidas no caixilho da porta do banheiro da casa do suspeito. Além disso, um pássaro silvestre também foi localizado no local, o que resultou na autuação do investigado pelos crimes de tráfico de drogas e guarda indevida de animais silvestres.

Já no segundo endereço, a equipe policial encontrou um tablete de substância que aparentava ser maconha e seis porções de outra similar à cocaína, além de valores em espécie. Na residência desse segundo autuado, havia outro suspeito. No entanto, assim que percebeu a aproximação dos policiais, o homem conseguiu correr e fugiu. Em buscas contra ele, os agentes encontraram o veículo do suspeito e mais entorpecentes.

Por último, uma terceira residência foi revistada, resultando na prisão de mais um homem e apreensão de substância que aparentava ser maconha, além de um destrinchador usado para drogas

“A operação visa combater o tráfico de drogas no município de Acará, iniciando um processo de limpeza no crime e proporcionando uma sensação de segurança à comunidade. A Polícia Civil do Estado do Pará está comprometida em demonstrar sua atuação eficaz’, relatou o superintendente do Baixo Tocantins, Mhoab Khayan, sobre a ação policial.

Após procedimentos cabíveis na Delegacia de Acará, os presos foram encaminhados ao sistema penal e estão à disposição da Justiça.