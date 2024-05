Suspeito de tráfico de drogas foi preso em Marabá; armas e munições são apreendidas

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (22/05), no bairro de Nossa Senhora Aparecida, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Militar, armas, munições e entorpecentes foram apreendidos no local onde o suspeito estava com outras duas pessoas.

A captura do suspeito ocorreu durante diligências da Operação Calamar, para desarticular pontos de venda de drogas. Os agentes iniciaram as ações devido buscas de suspeitos de um homicídio que ocorreu no bairro de Carajás. Após coletarem informações sobre o autor do crime, os policiais foram até a Rua César Fernandes, onde visualizaram três homens próximos de uma motocicleta.

A equipe se aproximou do trio e realizou uma abordagem. Após busca pessoal, foi encontrada, com um deles, uma porção de substância semelhante à maconha. O suspeito relatou que o entorpecente pertencia a ele e que tinha uma outra quantidade na casa onde mora. A guarnição deslocou até o local e, durante as buscas, encontrou duas sacolas. Uma continha cerca de 1,123kg do mesmo material flagrado com o suspeito, e outra com aproximadamente 288g de substância que aparentava ser cocaína. Além disso, no local também foram apreendidas uma arma de fogo cal. 38, com cinco munições intactas do mesmo calibre, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e a quantia de 458 reais.

O trio, juntamente com todo o material apreendido, foi conduzido à Delegacia de Polícia do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao caso. Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado à Seccional de Marabá e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Armas,munições, balanças, entorpecentes e celulares foram encontrados com ele e apreendidos. Outros dois homens também foram apresentados, na condição de testemunhas. Eles foram ouvidos e liberados.