Marabá: Corpo é encontrado em residencial e deixa moradores chocados

Moradores do Residencial Tiradentes encontraram na tarde da última segunda-feira (18) um corpo do sexo masculino, em uma área de mata, já próximo ao bairro Morada Nova, em Marabá, sudeste do estado. Nas condições em que os restos mortais foram encontrados, há detalhes que chocam.

Na ossada, de acordo com o relato policial, era possível identificar traumas que indicam que o homem pode ter sido vítima de espancamento. O corpo tinha várias costelas fraturadas. A mandíbula, assim como a arcada dentária inferior, estava a cerca de cinco metros de distância do restante do corpo. Já na arcada dentária superior faltavam três dentes.

VEJA MAIS

Ainda segundo informações da guarnição da Polícia Civil que atendeu ao chamado, a alguns metros dali, manchas de sangue foram identificadas em uma árvore, bem como um chinelo, o que pode indicar o local da agressão sofrida pela vítima. Nenhum projétil de arma de fogo foi encontrado no local. “Pelo estado de decomposição, nós acreditamos que o corpo permaneceu no local por, pelo menos duas semanas”, informou o superintendente Regional de Polícia Civil, Vinícius Cardoso.

O corpo, ainda sem identificação, foi removido pela Polícia Científica.