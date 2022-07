'Curicão' é executado a tiros no meio da rua em Marabá

Josiel Ramos Silva Paixão, de 36 anos, conhecido como "Curicão" foi morto na noite do último domingo (17) com quatro disparos de arma de fogo na cabeça e na região do tórax. O caso foi registrado na Travessa São João, bairro Jardim União, em Marabá, no sudeste do Pará.

As autoridades foram informadas do caso pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop 190). Segundo informações preliminares da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, Josiel trafegava em uma motocicleta, quando teria sido alcançado por dois homens, armados com uma pistola 9 milímetros. Os suspeitos teriam efetuado vários disparos contra a vítima e fugido do local.

Toda a ação teria acontecido por volta das 20h30 e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Ainda de acordo com as informações da Delegacia de Homicídios, "Curicão" utilizava tornozeleira eletrônica desde o dia 29 de junho. Segundo informações divulgadas pelo site Debate Carajás, ele era suspeito de tentativa de feminicídio, praticada contra sua ex-esposa.