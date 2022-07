Facção executa homem e deixa cartaz com recado: ‘morri porque vendo droga da Rocam’

Um homem, que ainda não foi identificado pela polícia, foi morto a tiros em uma rua de Manaus (AM) no último domingo (10). O que chamou atenção dos agentes de segurança e da população da área onde o crime aconteceu é que um cartaz foi encontrado junto com a vítima e nele estava escrito o suposto motivo do assassinato. Entenda:

Segundo informações, a execução realmente foi a mando de uma facção criminosa que atua na região. No cartaz encontrado sobre o corpo do homem, estava o seguinte “recado”: “Morri porque vendo droga da Rocam, macod da Rocam. Polícia marcod. Campo Salle. Arrochado Safado da Rocam”, diz o cartaz.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo do local. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)