Homem é assassinado com dois tiros na cabeça, na Transamazônica 

Policiais militares e civis estiveram em um bar, que funciona na travessa 8, no bairro Progresso, onde ocorreu o homicídio por volta das 13h45, desta segunda-feira (27), no município de Uruará, na região da Transamazônica, no sudoeste do Pará. Eles constataram o assassinato com dois tiros, do homem identificado como Wellington de Oliveira, mais conhecido como Tom, de 31 anos, natural de Vitória, no Espírito Santo. Com informações dos sites Gazeta Real e Debate Carajás.

Conforme os agentes da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Civil, o assassino teria chegado numa motocicleta e desferiu pelo menos dois disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu, de imediato, sem chances de receber socorro médico.

O homem que atirou em Tom estava de capacete o tempo todo, o que dificultou a identificação. Ele atingiu a região da cabeça de Tom. Em seguida, o motoqueiro fugiu. As motivações para o homicídio são desconhecidas. A Polícia Civil informou que a equipe de plantão da Depol investiga o crime.