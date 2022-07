Homem tira a vida da namorada a facadas e depois se mata em Marabá, diz polícia

Por volta das 11h25 desta segunda-feira (11), uma guarnição da Polícia Militar do Pará recebeu do Núcleo Integrado de Operações (Niop 190) a informação de que duas mortes tinham ocorrido em uma casa no Residencial Magalhães II, núcleo São Félix, em Marabá, sudeste paraense. Chegando ao local, os policiais encontraram os corpos de Rivaldo Borges Valadares e Karina Conceição Silva.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, Rivaldo tirou a vida de Karina com quatro facadas na região do peito e, em seguida, tirou a própria vida utilizando um fio elétrico. Segundo a Delegacia de Homicídios, eles eram namorados. A arma do crime, uma faca, foi encontrada em cima da cama, junto a uma carta, escrita de próprio punho por Rivaldo, em que ele pede perdão aos familiares. Uma Bíblia também foi encontrada ao lado da arma em cima da cama.

O corpo de Karina foi encontrado sobre a cama. Na parede, ao lado do corpo, havia uma mensagem feita com sangue “mãe, me perdoa”, provavelmente deixada por Rivaldo. O rapaz usava tornozeleira eletrônica quando o corpo foi encontrado. De acordo com a Polícia Científica, tudo teria acontecido por volta das 21h do domingo (10), pois os corpos já estavam em rigidez cadavérica.