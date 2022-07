'Tana da África' é morto a tiros em Igarapé-Miri

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Tana da África”, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (11), na cidade de Igarapé-Miri, região nordeste do Estado. O crime foi registrado numa área conhecida como “Capadócia”.

Ainda não foram divulgados maiores detalhes, como autoria e motivação para o homicídio. A Polícia Militar esteve no local e constatou a morte do homem. A Polícia Científica do Pará (PCP) realizou os procedimentos de praxe e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, uma vez que a cidade de Igarapé-Miri não dispõe dos serviços do órgão.

Matéria em atualização. Acompanhe!