Ciúmes: desentendimento entre dois homens termina em morte no sudeste do Pará

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi morto com um golpe de faca na tarde desta terça-feira (5), em Água Azul do Norte, município na região sudeste do Pará. A vítima não teve o nome divulgado. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Evandro Lopes de Oliveira. Ele teria feito crime supostamente por ciúmes da ex-companheira. O caso aconteceu por volta de 14h31 no que aparenta ser uma oficina de veículos. As informações são do Native News Carajás.

VEJA MAIS

Na filmagem, Evandro aparece de blusa vermelha e calça jeans com facão em mãos. A vítima traja uma camisa longa da cor grafite e uma bermuda clara. Os dois homens começam a discutir próximo ao balcão da loja, enquanto outras pessoas que presenciam o desentendimento saem assustadas do local. O bate-boca dura aproximadamente dois minutos até que o ataque seja efetuado. Pelo vídeo, a vítima aparenta ser esfaqueada no lado esquerdo do peito. Ele tenta fugir, mas acaba esbarrando em uma moto que está parada. Evandro foge.

A vítima ainda tenta parar o sangramento e, depois de uns 12 segundos, cai desacordada no chão. Um funcionário da oficina aparece após toda confusão e avista a vítima rodeada numa poça de sangue. O vídeo termina.

Evandro estaria separado há três meses da ex-esposa. Ele supostamente não aceitou o fim do relacionamento e ficou insatisfeito ao saber que a mulher estava se relacionando com a vítima. A Polícia Civil (PC) acredita que o suspeito teria planejado o homicídio, por conta de estar com a faca em punho.

Até o momento, Evandro não foi localizado e permanece foragido. A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso e aguarda um retorno.