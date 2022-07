Ciúmes após sexo a 3 provoca briga generalizada entre passageiros de cruzeiro; vídeo

Uma briga generalizada em um cruzeiro começou após passageiros fazerem sexo a três dentro do navio, que saiu dos Estados Unidos para as Bahamas. Registros da madrugada da última terça-feira (28), compartilhados nas redes sociais, mostram várias pessoas trocando chutes e socos, enquanto um homem vestido de segurança tenta acabar com a confusão. Com informações do Uol.

A agente de viagens Theresa James, uma das testemunhas, afirmou que a confusão se iniciou no quinto andar do cruzeiro Carnival Magic, na área onde estão localizados o cassino e uma balada. Ela conta que a briga envolveu "tolos ignorantes agindo de forma estúpida", e começou por volta das duas da manhã e durou cerca de uma hora.

Para a Fox News, ela relatou que os primeiros desentendimentos foram em torno de uma cena de ciúmes por causa de um trio que fez sexo a três, mas em seguida, a confusão foi se escalonando, até chegar ao primeiro andar da embarcação. O cruzeiro chegou a Nova York na terça-feira (28) de manhã, no horário previsto, enquanto a polícia esperava par apurar os acontecimentos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)