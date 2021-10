Adolescente estrangula e ateia fogo nos irmãos por ciúme da mãe

Um adolescente, de 16 anos, matou seus dois irmãos de apenas dois e três anos. Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói, o ciúmes da mãe e o ódio pelo padrasto teriam sido as motivações do crime. As informações são do O Dia.

Por volta das 20h, a mãe do jovem deixou seus dois caçulas, Vicente e Valentim, com o filho mais velho para ir ao mercado. Enquanto ela fazia compras para família, o rapaz, primeiramente, esganou os meninos. Na investigação policial também foi confirmado que, após o ato, ele ateou fogo no corpo dos irmãos, que ainda estavam vivos, com o auxílio de panos de prato e álcool em gel.

Os vizinhos disseram que a mulher encontrou seus filhos com os corpos ainda em chamas e tentou salvá-los, mas as crianças não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

O adolescente ainda tentou fugir, mas foi detido por populares que chegaram a agredi-lo, por conta da crueldade cometida contra os bebês.

A motivação do crime foi por ciúmes da mãe e pelo ódio que tinha do padrasto, que é pai das vítimas. Ainda segundo a polícia, o jovem não demonstrou arrependimento.

Ele já foi encaminhado ao Degase e irá responder por ato infracional análogo a duplo homicídio qualificado.