Homem que arrancou olho de esposa por ciúmes é preso

A Polícia Civil prendeu um homem, nesta quinta-feira (12), acusado de agredir a companheira e arrancar com as mãos um dos olhos dela na noite de quarta-feira (11), em Itororó, no Estado da Bahia (BA). A polícia informou que o suspeito alegou que estava com ciúmes da vítima. Ele foi preso escondido em um matagal. Com informações da Folha do Progresso.

O delegado Antônio Roberto Gomes Júnior disse que teve conhecimento do crime, quando a mulher deu entrada na unidade hospitalar com hematomas pelo corpo e sem um dos olhos. A PC iniciou investigações até a prisão do agressor.

"Ele abandonou o veículo em uma estrada vicinal e, com isso, conseguimos encontrá-lo escondido dentro de um matagal”, explicou o delegado Antônio Roberto Gomes Júnior.

Em depoimento, o suspeito contou que descobriu uma traição, entrou em luta corporal com a mulher e enfiou seus dedos em um dos olhos da vítima, arrancando-o violentamente. Em seguida, trancou-a em casa e fugiu. “Ele responderá por lesão corporal gravíssima e cárcere privado”, relatou o delegado.

O preso foi encaminhado à sede da Delegacia Territorial de Itororó. Ainda conforme a polícia, foi solicitada uma medida protetiva de urgência para a mulher, que está hospitalizada.