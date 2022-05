Mulher foi mantida em cárcere privado e torturada pelo namorado por três dias

Policiais da 12ª DP (Copacabana), na Zona Sul do Rio de Janeiro prenderam um homem que torturou e manteve a namorada, a jornalista Ana Luíza, em cárcere privado. As agressores teriam durado três dias. De acordo com o polícia, Fred Henrique Lima Moreira permaneceu calado durante o depoimento. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

A delegada responsável pelo caso, Natacha Oliveira, explica que vítima compareceu à delegacia na última sexta-feira (29), com muitos sinais evidentes de lesões corporais - principalmente na região da face. “Ela informou que, durante esses três dias, o Fred a manteve em cárcere privado e a espancou várias vezes. Além da agressão física, ela também foi submetida a tortura psicológica".

Ana Luíza permaneceu internada até quarta-feira (4) e exames constataram um traumatismo craniano e fratura na mandíbula. "Foi ciúme, misturado com loucura. Ele cria histórias na cabeça dele - falou que tinha clonado meu celular. Ele inventou um motivo e partiu para cima de mim - está aqui o resultado. Estou com uma mandíbula de titânio, estou torta”, declarou.

Policiais fizeram uma busca no apartamento de Fred e encontraram um bastão retrátil e um soco inglês, que segundo a delegada foram utilizados na agressão. Também foi encontrada uma réplica de pistola.