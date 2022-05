Homem muda nome de perfis de streamings para atacar ex-namorada

Um homem insatisfeito com o término relacionamento invadiu o perfil da ex-namorada na Netflix para mudar os nomes por frases e xingamentos. Ele foi preso, na segunda-feira, suspeito de perseguição, após a mulher registrar a ocorrência por se sentir ameaçada. Com informações do Metrópoles.

No perfil da plataforma, ele escreveu frases, como: “eu sou mentirosa” e “eu sei bem enganar uma pessoa”. A mulher fez um print da tela e entregou para a polícia.

Apesar do casal ter terminado a relação há um ano, o homem não aceitou o fim e começou a ameaçá-la. Após várias tentativas de contato por telefone e mensagens, ela resolveu bloqueá-lo.

A jovem procurou a polícia em abril deste ano. O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e ele foi preso, após a investigação constatar a perseguição.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Cássia Borges, o homem ameaçava a ex, dizendo que era para ela rezar para não cruzar o caminho dele, assim como o novo namorado dela, pois nada nem ninguém poderia impedi-lo de fazer o que ele estava decidido a fazer.

O suspeito afirmava que havia sido traído e que a nova relação da mulher teria começado, enquanto os dois ainda estavam juntos. Um dos intuitos da perseguição e das mensagens enviadas por ele era que ela assumisse isso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)