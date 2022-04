Acusado de violência contra a mulher é preso em flagrante no município de Ourém

Um homem foi preso em flagrante no último domingo, 24, por violência doméstica e familiar, no município de Ourém, no nordeste paraense. De acordo com informações da Polícia Civil, duas mulheres estavam trancadas em uma casa tentando escapar das agressões do acusado. Ele também fez ameaças de morte às vítimas, que, assustadas, se refugiaram em um imóvel até a chegada da polícia.

Segundo a polícia, o acusado era esposo de uma das mulheres. Ele estava tentando arrombar a porta da residência onde ela estava escondida para agredi-la.

Após receber uma denúncia sobre a ocorrência, os policiais se deslocaram até o endereço informado. No local, os agentes de segurança pública constataram que o acusado tentava invadir a residência e as duas vítimas, do lado de dentro, pediam ajuda, desesperadas.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Ourém.