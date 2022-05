Acusado de manter esposa de 19 anos em cárcere privado e torturá-la é preso no oeste do Pará

Após quase um ano foragido, Jumar Marques, 21 anos, acusado de manter em cárcere privado e torturar a esposa de 19 anos, foi preso nesta quinta-feira (5) em Monte Alegre, no oeste do Pará. O crime foi registrado em uma comunidade ribeirinha e só veio à tona porque a jovem conseguiu fugir e buscou ajuda em Porto de Moz, sudoeste paraense. Com informações do site Confirma Notícia.

Durante depoimento à polícia, a jovem contou que Jumar usava a ponta de uma faca quente para deixar queimaduras no corpo dela. A ex-companheira dele também disse que era agredida na cabeça com pedaços de madeira.

"A gente se conheceu em uma igreja lá no Majari e no começo não era assim. Com o tempo ele começou a me agredir e até amarrava minha boca, tudo porque tinha ciúme.", relembra a vítima.

A procura pelo agressor ganhou repercussão na região e desde julho de 2021 Jumar estava foragido e desafiando a polícia. Ainda no ano passado, pessoas próximas ao homem teriam cogitado que ele iria se entregar, mas isso não ocorreu. Houve ainda a informação de que ele tinha desaparecido após confronto com policiais em Porto de Moz, porém a informação não foi confirmada pelas autoridades na época e as buscas continuaram.

Enquanto o agressor era procurado, a jovem recebeu atendimento médico e acompanhamento psicológico, ela foi levada à terra natal, em Portel, no arquipélago do Marajó, onde tenta recomeçar ao lado da família. A informação da prisão foi repassada pela Secretaria da Mulher do município de Porto de Moz.

"É uma grande notícia para um dos primeiros casos que atendemos na Secretaria da Mulher, que teve repercussão nacional, com excelente atuação da polícia. O agressor que queimava a esposa, a torturava e a mantinha em cárcere privado, acabou de ser preso em uma cidade próxima de Porto de Moz. Justiça sendo feita.", escreveu Richelle Campos, Secretária Municipal.

O acusado deve ser transferido para o presídio de Santarém para responder por violência doméstica.