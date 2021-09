Jovem que torturava mulheres troca tiros com a polícia e consegue fugir em Porto de Moz

Após trocar tiros com uma guarnição da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (23), mais uma vez, Jumar Barros Marques, que ficou conhecido por torturar mulheres na cidade de Porto de Moz, conseguiu escapar da caçada policial.

Policiais militares receberam denúncias anônimas de que o rapaz estaria em uma comunidade localizada nas proximidades do rio Majari. Imediatamente, uma guarnição da PM se deslocou até o endereço informado, na tentativa de finalmente prender Jumar.

Ao notar a presença da polícia, o rapaz teria atirado contra os militares, que revidaram. Jumar conseguiu fugir pelo rio, levando consigo uma espingarda. O destino dele é desconhecido até o momento.

Na casa do suspeito, os policiais encontraram armamentos de fabricação caseira, além de materiais como pólvora, chumbo e cano. Tudo foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Porto de Moz, onde foram tomados os procedimentos cabíveis.

Acusações

No início do mês de julho deste ano, Jumar foi denunciado pela ex-companheira dele, uma jovem de 18 anos, por supostamente agredir, torturar e queimar a mulher, que apresentava marcas de queimaduras pelo corpo, possivelmente feitas com a ponta de uma faca quente.

A jovem conseguiu fugir da casa onde o casal morava e pedir ajuda pelas ruas de Porto de Moz. Desde então, inúmeras denúncias contra Jumar foram surgindo. As ex-companheiras dele teriam afirmado que o rapaz tinha histórico de violência. A Polícia Civil investiga as denúncias contra Jumar por meio de um inquérito policial.