Dois homens são mortos em via pública, em Tucuruí, no Pará

Seguindo o que pode ser considerada uma onda de assassinatos no município de Tucuruí, mais duas pessoas forma mortas na madrugada deste domingo (19). Luciano Pompeu da Silva e Erike de Souza Carvalho acabaram falecendo depois de serem surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo em via pública.

De acordo com fonte de OLiberal.com, Erike e Luciano estavam conversando em via pública, no bairro da Matinha, quando foram surpreendidos pelos tiros de arma de fogo. Ambos receberam diversos disparos, mas ainda não se sabe quantas pessoas participaram do crime.

Luciano morreu no local. Erike chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento do município, mas também não resistiu aos disparos. os IML foi acionado para a remoção dos corpos.

Erike era dono de um carrinho de lanches que fivava na via onde ocorreu o crime, a Rua Assis de Vasconcelos. O crime segue em investigação.