Suspeita de matar homem com 29 facadas é presa no Marajó

Uma mulher, identificada como Hellem Cristina Moreira Pachêco, foi presa nesta terça-feira (14), suspeita de assassinar um homem na Rua 2 de Fevereiro, no município de Portel, região do Marajó. A vítima foi identificada como Axl Sousa Nunes e o caso aconteceu no dia 13 de março de 2021, de acordo com a imprensa local. As informações são do Notícia Marajó.

A Polícia disse que Axl foi morto com um tiro de arma de fogo e 29 facadas. Com o avanço das investigações, as autoridades policiais solicitaram a prisão preventiva da suspeita. Ela fugiu para Belém ao saber a suposta comparsa, Eisla Costa Ferreira, ter sido detida.

Hellem foi capturada quando tentava retornar para Portel. A mulher foi encaminhada por agentes de segurança até a delegacia da Polícia Civil da cidade. Ela fica à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.