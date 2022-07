Assaltante acaba morto em troca de tiros com a PM depois de roubar açougue

Um assaltante acabou morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Castanhal, na noite de sexta-feira, 15. De acordo com informações da PM, ele era parte de uma dupla que fez um assalto à mão armada em um açougue do município, chamado de Casa da Carne Goiana. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da ação dos criminosos.

Na mesma noite do assalto, a polícia recebeu uma denúncia de que o casal de assaltantes estaria escondido em uma casa na Rua Airton Sena, no bairro da Pedreira, ainda em Castanhal. Policiais se deslocaram até o local, onde fizeram um cerco, mas já não havia ninguém na residência.

Ao mesmo tempo, parte dos policiais foi para a rua dos fundos para averiguação. Quando os agentes que estavam na rua da frente ouviram disparos, se dirigiram até a rua de trás, onde os PMs já prestavam socorro ao indivíduo que acabou baleado durante a troca de tiros.

O relatório policial diz que o suspeito chegou a ser levado com vida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde não resistiu e veio a óbito.

Arma apreendida após assalto (Divulgação/ Polícia Militar)

O criminoso, que não teve sua identidade revelada, fez pelo menos dois assaltos na noite de sexta-feira. Ele usava uma motocicleta e estava acompanhado de uma mulher que também aparece no vídeo das câmeras de segurança do açougue. Além da loja de carnes,a dupla teria assaltado outra pessoa na rua. Eles usavam um revólver de calibre 38, apreendido depois da troca de tiros.

Ainda segundo a PM, uma das vítimas do assalto teria feito o reconhecimento do suspeito que acabou morto, confirmando ter sido ele o autor dos crimes. A troca de tiros ocorreu longe do açougue, já em outro bairro, e o suspeito já havia até "trocado de roupa", segundo a PM. A parceira do assaltante não foi localizada.