Morte na Marambaia: dupla tenta assaltar policial e suspeito morre após reação

Dois homens tentaram assaltar um policial militar, no início da tarde desta sexta-feira (1º), em Belém. Um deles morreu ao trocar tiros com o militar. O caso ocorreu na Terceira Rua do conjunto da Cohab, perto da rua da Marinha, no bairro da Marambaia. André Manoel Ferreira de Jesus é o suspeito morto. O policial é o cabo Luiz Augusto de Almeida da Silva. O outro assaltante conseguiu fugir em uma moto modelo Broz de cor vermelha, sem placa identificada.

VEJA MAIS

O cabo foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o estado de saúde dele ainda não foi confirmado. A Polícia Científica do Pará foi acionada para a perícia no corpo de André Manoel.

Matéria em atualização, acompanhe!