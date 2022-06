Suspeito de roubo de moto em Marabá, 'Calabresa' morre após confronto policial 

Suspeito de roubo de motocicleta no município de Marabá, sudeste paraense, Leonardo Correa dos Reis, conhecido como “Calabresa”, de 20 anos, morreu na última segunda-feira (27), durante confronto com a polícia. Um comparsa dele, identificado como Zilvan Conceição Barros, também é suspeito de ter participado do roubo e foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para ser autuado em flagrante por roubo qualificado.

Segundo a polícia, o roubo ocorreu no final da tarde da segunda-feira (27), próximo ao canal conhecido como "Grota Criminosa", na Folha 21, em Marabá. A dupla utilizou uma arma de fogo para render a dona de uma motocicleta e roubar o veículo. Ao acionar o Núcleo Integrado de Operações (Niop-190), a vítima deu as características dos suspeitos e de sua moto, modelo Biz, que não demorou a ser monitorada em fuga pela rodovia BR-230 (Transamazônica). Em uma área de mata próxima ao loteamento Delta Park, os comparsas se viram encurralados no cerco policial e chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar.

VEJA MAIS

De acordo com o Tenente Aureliano, da Polícia Militar, ao constatar que a dupla seguia pela Transamazônica sentido São João do Araguaia, a guarnição solicitou reforços para realizar a interceptação. No meio da mata, houve uma curta troca de tiros e, momentos depois, Leonardo, o Calabresa, foi encontrado ainda respirando, chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos. Já Zilvan foi descoberto em uma casa em construção e levado para a 21ª Seccional de Polícia Civil.

Da esquerda para a direita, Zilvan Conceição Barros e Leonardo Correa dos Reis (Reprodução / redes sociais)

Segundo informações da PM, modalidades de furtos e roubos como esta vêm ocorrendo de maneira mais frequente nos últimos anos em Marabá. Ao observar o modo de operação dos criminosos, as autoridades vêm desenvolvendo estratégias para coibir essas práticas.

"Quando o Niop é acionado, nós recebemos as características dos suspeitos, o tipo de veículo subtraído da vítima, cor, modelo, placa, e imediatamente todas as guarnições ficam alertas nas principais avenidas e rotas de saída da cidade", explicou o Tenente Aureliano.

Na avaliação do PM, há uma rede criminosa especializada em roubos e furtos de veículos. "A suspeita é que essa rede se divida entre os que roubam as motos das vítimas, os que retiram a placa e esquentam a documentação e, por último, outros que vendem, inclusive pelas redes sociais", concluiu o Tenente.