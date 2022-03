Dupla é presa com moto roubada, arma e celulares em Mosqueiro

Policiais militares do 25º Batalhão e civis da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, prenderam na madrugada deste sábado (12) dois homens, identificados como Erick Cesar Lira Nascimento e Anderson Mendes Soares Júnior. Eles são suspeitos de ter praticado o roubo de uma motocicleta, no bairro do Carananduba, na data desta sexta-feira (11).

Durante as diligências, comandadas pelo tenente Bahia e delegado Heitor, as equipes conseguiram localizar os suspeitos. Com eles, além da motocicleta, a polícia apreendeu três celulares e uma arma de fogo. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos da prisão em flagrante.