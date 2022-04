Foragido da Justiça é preso após ser flagrado andando em moto roubada, em Santana do Araguaia

A Polícia Militar prendeu, na noite do último domingo (17), um homem identificado como Lucas Rodrigues Brandão, no município de Santana do Araguaia, sudeste do Pará. De acordo com informações da PM, ele foi flagrado pilotando uma motocicleta roubada, na companhia de outro homem, no bairro Rodoviário. Lucas era foragido e contra ele havia um mandado de prisão expedido em 2019, pelo crime de roubo. Com informações do portal Debate Carajás.

Uma guarnição da PM estava fazendo ronda nas imediações da avenida Henrique Vitta, quando observou dois suspeitos em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan preta, com as mesmas características de outro veículo que havia sido roubado na cidade. Durante a abordagem, os policiais fizeram uma busca veicular e constataram que a moto era produto de roubo, ocorrido no dia 13 de novembro de 2021, em Conceição do Araguaia.

Em seguida, ainda de acordo com a PM, foi verificada a documentação do piloto, Lucas Brandão, e os militares constataram que havia um mandado de prisão contra ele expedido em 20 de fevereiro de 2019 pela 4ª Vara Criminal de Execuções Penais de Palmas (TO), pelo crime de roubo. Diante dos Fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.