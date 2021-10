Homem tem moto roubada e é morto com facada na nuca ao sair para o trabalho em Castanhal

Antes do sol nascer, um crime de latrocínio foi registrado em Castanhal, nordeste paraense, tendo como vítima Paulo Pereira Lima, de 45 anos, morto com uma facada na nuca ao ser abordado por um ou mais assaltantes que levaram a motocicleta que ele pilotava, sendo abordado no momento que saia de casa para ir ao trabalho.

Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 5h30, na rua Salon Botelho, que fica no bairro Imperial. Quando a viatura chegou ao local, encontrou o homem morto no chão da via pública, ainda com o capacete na cabeça e com uma mochila nas costas, jogado sobre uma poça do próprio sangue.

Testemunhas contaram que Paulo pilotava uma moto modelo Suzuki, de cor prata, que foi levada por quem o matou. Segundo familiares que falaram com a polícia, o homem se dirigia para seu local de trabalho de sua motocicleta, uma fábrica que vende polpas de frutas no bairro Saudade I. Peritos da Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves informara, que a profundidade do corte acabou levando à morte do trabalhador.

Incursões estão sendo feitas pela polícia pra identificar o autor ou autores do crime, mas ninguém havia sido detido até as 9h.