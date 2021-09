Homem de 40 anos morre após ser baleado na cabeça em assalto em Castanhal

Na noite da última quarta-feira, 29, Alex da Silva Tavares, de 40 anos, foi baleado em um assalto em Castanhal, nordeste paraense e, mesmo após ser socorrido, morreu minutos depois no hospital, já na madrugada de quinta, 30.

Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 23h45, precisamente na rua Francisco Pereira Lago, bairro do Jaderlândia. Segundo informações colhidas junto a populares, dois homens que ainda não foram identificados chegaram perto da vítima e anunciaram o assalto. Logo em seguida, os criminosos dispararam contra a cabeça do homem, fugindo na sequência com os pertences dele.

Alex ainda chegou a ser socorrido por familiares e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas segundo a PM, por volta de 1h chegou a confirmação de que o homem não havia resistido aos ferimentos e morrido na unidade de saúde.

Três viaturas do 5º BPM ainda fizeram buscas pela área atrás dos criminosos, mas não tiveram êxito na missão.