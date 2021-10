Homem ateia fogo no próprio carro no meio da rua em Castanhal

Um caso inusitado chamou a atenção dos moradores do centro de Castanhal, nordeste paraense, na manhã do último sábado, 02. Um homem ateou fogo no próprio carro, para a surpresa dos que passavam pela avenida Altamira, e logo após a atitude, fugiu do local para não ser interrogado pelas autoridades. Tanto o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) quanto o 2º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) atenderam a ocorrência.

Segundo os bombeiros, eles foram acionados às 14h35 pelo Núcleo Integrado de Operação (NIOP/Castanhal) para uma ocorrência de incêndio em automóvel. No local, eles constataram que o veículo Palio estava em chamas, e então, a guarnição composta por cinco militares acionou a mangueira direta da viatura e conseguiu extinguir o incêndio, evitando assim que se propagasse pra residências próximas.

"Populares informaram que o incêndio foi provocado pelo proprietário do veículo, que se evadiu do local, fato que a Policia Militar estava investigando", disse a nota do grupamento dos bombeiros. Já a PM informou que viaturas fizeram diligências, mas o acusado fugiu e não foi localizado. Segundo alguns populares, além de alcoolizado, o homem estaria passando por problemas emocionais e, por isso, destruiu seu próprio carro com o fogo.