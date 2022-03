PM recupera moto roubada que já estava no desmanche

A Polícia Militar apresentou à Delegacia de Polícia Civil, na tarde deste domingo (27), Luiz Felipe Minguins da Silva, 20 anos, e apreendeu dois adolescentes, na esquina das ruas Caiena e Amsterdã, no bairro Altamira, em Parauapebas, no sudeste do Pará. De acordo com a PM, os três foram flagrados desmanchando a motocicleta Honda Pop, branca, com registro de roubo. Com informações do site Ze Dudu.

Uma guarnição da Polícia Militar chegou à área de mata, onde já estava começando o desmanche da moto, por denúncia. Populares informaram aos policiais que três jovens haviam empurrado a moto para dentro do mato. No local, os PMs constataram que o veículo estava sendo desmontado, inclusive com algumas peças espalhadas em volta.

A PM questionou os jovens que contaram uma história diferente. Eles disseram aos PMs que um homem dependente químico disse a eles que havia uma motocicleta abandonada no mato e então eles foram lá verificar a informação, mas não estavam desmontando a moto. No entanto, os PMs questionaram as ferramentas próprias para demonstrar a moto, que estavam no local, sem respostas convincentes, os três foram levados pela guarnição para os devidos procedimentos policiais legais, de acordo com a idade de cada um deles.