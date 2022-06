‘Torre’ do Comando Vermelho troca tiros e morre em confronto com a polícia em São Miguel do Guamá

José Darleson Melo da Paz, mais conhecido como “Dadazinho”, foi morto em uma troca de tiros com a polícia, nesta terça-feira (28), em São Miguel do Guamá, nordeste do Estado. A morte do rapaz foi resultado de um trabalho integrado que envolveu o Setor de Inteligência das polícias Civil e Militar. “Dadazinho” era investigado por participação em vários crimes, entre eles homicídio, latrocínio e roubo, na cidade de Nova Timboteua, no nordeste paraense.

O trabalho investigativo das polícias aponta que o suspeito seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, na qual ocupava o cargo de “Torre”, em Nova Timboteua, no nordeste paraense. Ele seria responsável por várias ameaças a moradores daquela cidade e agentes de segurança. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, quatro munições intactas e documentos falsos.

Nesta terça-feira, as polícias identificaram que “Dadazinho” estaria vindo em um ônibus do Estado de Santa Catarina ao Pará. O suspeito estaria trazendo drogas e armas, com uso de documentos falsos. De posse dessas informações, as equipes policiais se deslocaram para a rodovia federal BR-010, com objetivo de interceptar o ônibus.

Já na cidade de São Miguel do Guamá, o veículo recebeu ordem de parada. Ao notar a presença dos policiais, “Dadazinho” teria sacado sua arma, um revólver calibre .38, e atirado contra os agentes, que revidaram e o atingiram com dois tiros. De acordo com os policiais, José Darleson foi socorrido para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos à bala e morreu.

