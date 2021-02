Polícia Civil prende líder do Comando Vermelho em Belém

A Polícia Civil do Pará anunciou na manhã desta terça-feira (16) a prisão de um líder da facção criminosa Comando Vermelho. A ação foi realizada de forma conjunta com a Polícia Civil do Ceará, onde o criminoso - que ainda não teve a identidade revelada - atuava.

Os policiais também deram cumprimento a três mandados de prisão de integrantes da mesma facção, que estavam em um apartamento de luxo na capital paraense. Na operação, foi apreendida 600kg de droga (ainda não especificada) - segundo nota divulgada pela PC, esta já é a maior apreensão do ano.

Os membros da facção realizavam atividades ilícitas entre o Pará e o Ceará (João Paulo Jussara/O Liberal)

O delegado-geral Walter Resende concede entrevista coletiva ainda nesta manhã em Belém para fornecer maiores informações sobre a ação.