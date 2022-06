Homem morre após troca de tiros com a polícia em Santarém

Uma morte foi registrada durante uma intervenção policial em Santarém, oeste do Pará, na madrugada desta quarta-feira (29). O caso aconteceu quando a polícia militar fazia uma ronda na avenida Humberto Alves. A PM notou uma manobra brusca de um motociclista no intuito de fugir dos policiais e seguiu atrás. O homem invadiu uma casa e em seguida houve troca de tiros com a polícia.

Segundo a polícia, o motociclista pulou o muro e invadiu uma residência. Na sequência, a guarnição cercou o imóvel e deu ordem para o homem, identificado como Enderson Andrade de Sousa, sair do terreno e, no entanto, de acordo com informações da polícia, o homem saiu e efetuou um disparo de arma de fogo contra a guarnição, que reagiu com três disparos contra o homem que evoluiu a óbito minutos após chegar no Hospital.

A PM solicitou apoio do SAMU, contudo, por conta da demora do socorro, o suspeito que estava ferido foi conduzido pela VTR-0311 até o hospital Municipal de Santarém. Já por volta das 2h o suspeito evoluiu a óbito, conforme informações da polícia.

A polícia afirma que foram apreendidos com o homem um revólver, marca Rossi, contendo 5 munições intactas calibre 22 e uma munição de calibre 22 deflagrada, além da motocicleta.