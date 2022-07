Colisão no trânsito termina com motorista agredida por casal; vídeo

Um vídeo que viralizou nesta segunda-feira (18) nas redes sociais mostra cenas de um verdadeiro episódio de fúria no trânsito de Marabá, sudeste do Pará. Nas imagens, é possível identificar que tudo se passa na Rodovia BR-230, a Transamazônica, no perímetro que passa pelo núcleo Nova Marabá.

Em um cenário que aparenta ser de trânsito congestionado, há uma leve colisão entre um veículo modelo Celta e outro SUV, ocupado por um casal. Imediatamente, o casal abandona o SUV às pressas e sai correndo no meio da rodovia, para alcançar o Celta que estava a alguns metros de distância.

VEJA MAIS

Nesse momento, se inicia uma discussão e o casal começa a gritar e xingar a condutora do Celta. Mesmo prometendo pagar pelo conserto, a motorista ainda recebe vários tapas, além do que parecem ser agressões verbais do casal. A mulher do SUV parece ser a mais alterada e tenta por diversas vezes abrir a porta do Celta.

Toda a situação se passou às 13h do último domingo (17) e as imagens foram feitas por pessoas que também estavam presas no engarrafamento. De acordo com informações do Correio de Carajás, um boletim de ocorrência foi registrado e, pelo relato da condutora agredida, as cenas de selvageria só não continuaram porque testemunhas interviram.