Servidor da Polícia Científica é preso por desvio de armas e evidências

Um funcionário da Polícia Científica do Pará lotado no município de Marabá foi preso em flagrante por desviar armas e evidências que estavam sob a responsabilidade do órgão público. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na última quinta-feira (4), na casa do suspeito, localizada na Folha 33, no núcleo da Nova Marabá.

As investigações começaram após a Polícia Civil tomar conhecimento de que dois armamentos que estavam na tutela da Polícia Científica haviam sido novamente apreendidos e apresentados. O fato levantou a suspeita sobre possível extravio de materiais.

A apuração apontou para o envolvimento de um técnico da instituição contra o qual foi expedido um mandado pela Justiça paraense. Na residência do servidor foram encontrados três sacos de evidências, uma munição de 09 mm deflagrada e outra não deflagrada, entre outros itens. Havia ainda uma pistola calibre 9 mm ainda não liberada pela Polícia Científica, o que indica que houve outro caso de extravio na instituição.

O servidor público, que já respondia um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), foi preso em flagrante e se encontra à disposição da justiça. Ele deve responder pelos crimes de peculato e posse ilegal de arma de fogo.