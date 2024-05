'Fubá' é preso suspeito de atirar contra comerciante durante assalto no Reduto

Pedro Lucas Gomes Cavalcante, conhecido pelo apelido de "Fubá", foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (24), suspeito de atirar e assaltar o dono de um estabelecimento no bairro do Reduto, em Belém. O crime ocorreu no dia 29 do mês passado, na Rua Aristides Lobo. Duas semanas atrás, Pedro tinha sido detido em flagrante pela equipe da Seccional do Comércio por tráfico de drogas.

VEJA MAIS

O roubo, o qual ele é suspeito de participação, foi registrado por uma câmera de segurança, às 15h30. Nas imagens, dois homens armados abordam a vítima, que tenta fugir logo depois em direção a um estacionamento. O comerciante, durante a fuga, foi atingido por um disparo de arma de fogo.

A dupla foge na sequência em um carro prata. Por um curto tempo, o homem baleado fica deitado com as mãos nas costas, dando a entender que esse seria o local onde foi alvejado. Assim que se levanta, a vítima entra num ponto de vendas e a gravação termina.

Conforme o relato das autoridades, a vítima se encontra em um bom estado de saúde e o disparo que a atingiu foi efetuado por Pedro. O segundo homem envolvido no assalto já foi identificado e possui um mandado de prisão preventiva em aberto. A PC tenta localizá-lo e identificar outros participantes no crime. Fubá permanece à disposição da Justiça.

Idosos assaltados no Marco

Ainda de acordo com a polícia, Fubá é autor de vários roubos registrados na capital paraense neste ano. Um deles teria sido cometido contra um casal de idosos, no dia 12 de abril, cerca de duas semanas antes do roubo contra o comerciante no Reduto.

As duas vítimas tiveram sua liberdade restringida. Pedro, junto de outras pessoas, obrigou os idosos a realizarem transferências bancárias, causando um prejuízo de R$ 70 mil, segundo a Polícia Civil.