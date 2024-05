Suspeito de envolvimento em assalto com refém morre em intervenção policial em Barcarena

Um homem suspeito de estar envolvido em um assalto com refém morreu em uma intervenção policial na noite de sábado (11/05), no conjunto Zita Cunha, em Barcarena, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o sujeito teria trocado tiros com a polícia após ser flagrado, na companhia de outros dois homens, tentando assaltar um estabelecimento comercial de venda de açaí.

Relatos policiais dão conta que populares acionaram a viatura informando sobre o assalto a uma casa onde também funcionava o ponto de açaí. Várias viaturas foram até o local e montaram um cerco para prender os três suspeitos de cometerem o crime. Os homens, ao verem a chegada dos agentes, tentaram fugir do local. Um dos indivíduos sacou uma pistola e fez disparos contra os policiais e houve uma troca de tiros. Quando o suspeito parou de atirar, os agentes o encontraram caído no chão ferido por um dos disparos.

Uma ambulância foi chamada para fazer o socorro do suspeito, mas devido a demora, os agentes o levaram até uma unidade hospitalar mais próxima. Após receber o atendimento no local, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois suspeitos que estavam na casa conseguiram fugir durante a troca de tiros e deixaram para trás uma mochila contendo dinheiro e outros objetos que seriam roubados da casa.

Os policiais informaram na delegacia que o dono do ponto de açaí contou que os três suspeitos planejavam fugir com o carro da vítima, levando mais objetos dentro do veículo. Além disso, os agentes ainda apresentaram uma pistola taurus calibre 7.65mm, um carregador cal 7,65, cinco munições intactas, uma munição deflagrada e a mochila contendo dois aparelhos celulares, documentos, jóias, 1.630 reais em espécie e cerca de 600 reais em moedas que seriam levados pelos suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, Jonisom da Silva Leão, morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar durante atuação para coibir um roubo. Foram apreendidos celulares, uma arma e dinheiro em espécie. Equipes da Delegacia de Barcarena trabalham para identificar e localizar os demais envolvidos no crime.