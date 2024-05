Casal reage a assalto, dá soco em bandidos e viraliza na web; veja o vídeo

Na noite da última terça-feira (21), câmeras de segurança de uma casa registraram uma cena que parecia ter saído de um filme de ação, quando flagraram um casal reagindo a um assalto, no bairro Jardim Europa, em Uberlândia.

VEJA MAIS

O casal reagiu a tentativa de assalto e impediu que os ladrões levassem o carro que tinham comprado no dia anterior. No vídeo é possível ver o momento em que a dupla de criminosos em uma moto vê o carro parado, passa pelo local e volta para tentar realizar o roubo. Enquanto a mulher sai do carro, um dos criminosos vai até a porta do motorista, onde está o marido, e anuncia o assalto.

O criminoso finge estar armado e leva a vítima até a parte de trás do veículo. É nesse momento que o homem percebe que o bandido está desarmado, parte para cima e começa a bater nele. O outro ladrão tenta subir na moto e fugir, mas o lutador o ataca com uma voadora. A mulher também passa a bater nos homens.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)